Die Kunst des George W. Bush

Den Zeitpunkt der Ausstellungseröffnung hat man wohl nicht mit Absicht so gewählt: Zufall also, dass zeitgleich in Afghanistan gewählt wird – 12 Jahre nach dem Sturz der Taliban, einem blutigen Umsturz, den der ausstellende Künstler herbeigeführt hat.

Der Künstler, das ist George W. Bush: Der einst mächtigste Mann der Welt hat jene Männer und Frauen porträtiert, die seine Amtszeit begleitet haben – Angela Merkel findet sich darunter, auch Tony Blair oder Vaclav Havel. 20 Werke des einstigen Herrschers über das Oval Office sind jetzt im eigenen Museum der Bush-Familie in Dallas zu sehen. Der Titel der Schau: "The Art of Leadership: A President's Personal Diplomacy." Bush ist damit in allen Medien vertreten – und ist vom einstigen Kriegstreiber zwar nicht zum Liebling der Kunstelite, aber immerhin zur liebevoll belächelten Netz-Ikone aufgestiegen.