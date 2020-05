Deutschland: Streit um Video-Aufsicht

Auch in Bonn scheint dies nun wieder so zu sein: Erst zwei Tage nach dem Bombenfund gab es die erste heiße Spur über die Kamera eines benachbarten Schnellimbisses. Inzwischen sind offenbar drei Täter identifiziert. Sie gehören der militanten Islamistenszene an, die in Bonn ihre deutsche Hochburg hat: 170 von den Behörden als hoch gefährlich eingestufte militante Islamisten, teils mit Verbindungen zu El Kaida, wohnen hier. Einer der Gesuchten ist ein deutscher Konvertit, zwei sind Somalis, wovon einer bereits für ein Attentat in Afrika mit zwei Toten verantwortlich sein soll.

All das hat führende Politiker der CDU und CSU veranlasst, erneut die systematische Ausweitung der Videoüberwachung und -aufzeichnung auf Verkehrsknoten zu fordern, allen voran Innenminister Hans-Peter Friedrich. Grüne, SPD und FDP hielten sofort dagegen: Der Innenminister mache es sich mit seiner „reflexhaften Forderung zu leicht“, so die Grüne Renate Künast, er solle lieber die Behörden besser koordinieren. Dem schloss sich Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger vom Koalitionspartner FDP an, ohne Friedrichs Argumente zu widerlegen.