Mount Everest: Zwölf Tote bei Lawinenunglück

Zum Zeitpunkt desUnglücks befanden sich auch drei Österreicher im– der blinde Osttiroler Bergsteigersowie seine beiden Tiroler Begleiterund. "Blind Climber"gab auf seiner Homepage Entwarnung: "Inskann keine Lawine kommen, alles weit weg hier... Ca. drei Gehstunden vomwar der Unfall – also alles o.k. hier." Man packe gerade die Sachen für den Abmarsch hinunter zusammen, teiltezudem mit.

Die Lawine löste sich am Khumbu-Eisbruch, einer der gefährlichsten Stellen der ganzen Route, an der immer wieder riesige Eisblöcke ohne Vorwarnung abbrechen.

Derzeit warten im Basislager in rund 5400 Meter Höhe zahlreiche Bergsteiger auf den Aufstieg. Laut Himalaya Times erhielten in diesem Jahr 334 Bergsteiger die Erlaubnis, auf das Dach der Welt zu klettern. Im vergangenen Jahr erklommen 562 Menschen den Everest von nepalesischer Seite aus. Rekord-Versuchen will die Regierung künftig stärker Einhalt gebieten: Premieren wie die erste Hochzeit auf dem höchsten Berg der Welt oder der erste Video-Anruf sollen der Vergangenheit angehören. Zudem gibt es Regeln für mehr Ordnung: Alle Bergsteiger müssen ihren Müll wieder mit hinunter nehmen.