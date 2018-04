Mama im Rollstuhl hebt Babyverbot im Senat auf

Premieren gehören zum elementaren Bestandteil im Leben dieser Frau, deren Herzlichkeit aus der Nähe erlebt noch entwaffnender ist als auf dem Fernsehschirm: erste Abgeordnete des US-Bundesstaates Illinois mit asiatischen Wurzeln im Kongress von Washington; erste gebürtige Thailänderin ebendort; erste beidseitig beinamputierte Kriegsveteranin in der Herzkammer der US-Demokratie.

Tammy Duckworth hat so oft Geschichten geschrieben, die mit „zum ersten Mal“ beginnen, dass es manchen unheimlich wurde. Das neue „first“ treibt selbst hart gesottenen Zeitgenossen im oft unmenschlichen Politikgetriebe der Hauptstadt Tränen der Rührung in die Augen. Im Alter von 50 Jahren wurde die Demokratin am 9. April als erste Senatorin in der Geschichte der USA (mit medizinischer Hilfe) Mutter – mitten in ihrer Amtszeit.

Am Donnerstag sorgte sie abermals für ein Novum, weil sie die kleine Maile Pearl mit zur Arbeit brachte. Es galt bei knappen Mehrheitsverhältnissen über den neuen Chef der Raumfahrtbehörde NASA abzustimmen. Aber vorher musste die von Männern gemachte und penibel überwachte Hausordnung geändert werden. Mütter mit Babys waren darin bisher nicht vorgesehen.