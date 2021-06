Kräutler: "Er ist sehr volksnah und einfach"

Am Samstag, vier Tage nach seiner feierlichen Amtseinführung flog Papst Franziskus per Hubschrauber nach Castel Gandolfo, um seinen Vorgänger zu besuchen. Der emeritierte Pontifex Benedikt XVI. wohnt dort vorübergehend, bis er in ein Kloster im Vatikan übersiedelt.

Die beiden Kirchenmänner kennen einander schon lange. Benedikt empfing Franziskus auf dem Hubschrauberlandeplatz der päpstlichen Sommerresidenz mit einer herzlichen Umarmung. In der Kapelle von Castel Gandolfo beteten sie gemeinsam. Laut Vatikansprecher Frederico Lombardi wollte Benedikt XVI. zunächst, dass Papst Franziskus hierfür eine besondere Betbank nutzt. Doch dieser kniete sich neben ihn hin und sagte: „Wir sind Brüder“.

Danach zogen sich Papst Franziskus und Benedikt XVI. mit den beiden Privatsekretären Erzbischof Georg Gänswein und Alfred Xuereb zum Mittagessen zurück.

Ein Zusammentreffen zweier Päpste hat historischen Seltenheitswert. Benedikt war am 28. Februar zurückgetreten. Der letzte und bis vor kurzem einzige Papst zuvor, der freiwillig aus dem Amt schied, war Coelestin V. im Jahr 1294.