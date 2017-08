Beim einem Flugzeugabsturz nahe der Insel Mainau ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das berichtet die schwäbische.de.

Das Kleinflugzeug stürzte aus noch ungeklärter Ursache in den See, an Bord sollen sich der Pilot und ein Fluggast befunden haben. Derzeit läuft eine groß angelegte Suchaktion.

Die Maschine befand sich demnach auf einem Instrumentenflug von Zürich nach Hamburg und soll plötzlich vom Radar der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide verschwunden sein.

Augenzeugen wollen "ungewöhnliche Flugbewegungen" der Maschine beobachtet haben. Mittlerweile wurde einige Trümmerteile entdeckt. Der See ist an der Absturzstelle 60 Meter tief.