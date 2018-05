Kita-Not: Wenn Eltern die Krise kriegen

Personal wird seit einiger Zeit auch in Österreich gesucht. Christof Laumer, Direktor der BAfEP Amstetten (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik), hat bereits zwei Mal Besuch von einer Berliner Organisation gekommen. Sie haben ihr Konzept vorgestellt und um Absolventen geworben, berichtet Laumer. Aus München kommt ebenfalls jährlich Informationsmaterial sowie eine Einladung, die Stadt und Einrichtungen kennenzulernen. Er erklärt sich das Interesse nicht nur wegen des fehlenden Personals, auch die Grundausbildung sei hier besser. Nach fünf Jahren sind die Absolventen ausgebildete Gruppenleiter. In Deutschland läuft die Ausbildung in jedem Bundesland anders ab, auch die Bezahlung ist unterschiedlich.

Auf den Protest der Mütter hin, der in den vergangenen Tagen eine hohe mediale Aufmerksamkeit generierte, versprach der Berliner Senat zu handeln. Man wolle sich zunächst für eine bessere Bezahlung einsetzen. Von heute auf morgen werden sich dadurch nicht Tausende Erzieher rekrutieren lassen. Und da wären noch die Kitaplätze.

Wenn Charlotte durch ihre Nachbarschaft in Friedrichshain spaziert, fallen ihr sofort die Auslagen der Kitas auf: „Ausgebucht“ oder „Plätze erst ab 2020“ steht dort. „Da bekommt man kein gutes Gefühl“, sagt die 30-Jährige, die im Juli ihr erstes Kind bekommt. Sie wollte sich in einer Einrichtung vormerken lassen. Doch in der Kita hat man abgewunken, erst wenn das Kind geboren ist. Die anderen zehn Stellen, die sie und ihr Freund kontaktierten, haben sich nie gemeldet. „Wie soll man da einen Platz bekommen?“, fragt sie sich. Von der in Sonntagsreden beschworenen Vereinbarkeit von Familie und Beruf könne keine Rede sein. Und wer wie Charlotte keine Familie in der Stadt hat, ist auf Kitas angewiesen. Sie will nach einem Jahr in ihren Beruf zurückkehren. Um nicht ausgebremst zu werden und weil es eine finanzielle Frage ist: Volles Elterngeld gibt es nur für ein Jahr.