Kindesmissbrauch: 400 Priester „gefeuert“

Publik wurden die Fälle während einer Überprüfung des Vatikan durch das UN-Komitee für die Rechte des Kindes im schweizerischen Genf. Dieses durchleuchtet turnusgemäß alle Länder, die die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet und ratifiziert haben. Erstmals wurde nun auch der Kirchenstaat unter die Lupe genommen. Noch vor Bekanntwerden der Suspendierungen hatte das Komitee dem Vatikan mangelnde Transparenz im Umgang mit dem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen.

Mit dem jetzigen Papst Franziskus dürfte aber mehr Offenheit auch in dieser Frage eingezogen sein. In einer Messe in Rom prangerte der Pontifex Maximus diese Woche die „Niederlagen von Priestern, Bischöfen und Laien“ als „Schande der Kirche“ an. Nachsatz: „Haben wir uns dafür geschämt?“