"Kannibale von Rotenburg" will früher aus dem Gefängnis

Der als "Kannibale von Rotenburg" bekannt gewordene Armin Meiwes will früher aus dem Gefängnis. Der Deutsche, der in Kassel eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, habe einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag.

Meiwes wurde 2006 wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt. Er hatte 2001 einen Internet-Bekannten getötet, zerlegt und Teile des Körpers gegessen - der Fall und die anschließenden Verhandlungen hatten deutschlandweit großes Aufsehen erregt.