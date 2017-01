In einer Moschee in Quebec City im Osten Kanadas haben am Sonntag (Ortszeit) mehrere Männer um sich geschossen und dabei vermutlich mindestens fünf Menschen getötet. Ein Augenzeuge sprach von bis zu drei Bewaffneten, die während des Abendgebets auf die rund 40 anwesenden Gläubigen das Feuer eröffneten.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar. Laut dem Sender Radio Canada wurde ein Verdächtiger festgenommen, nach einem weiteren werde noch gesucht. Die örtliche Polizei bestätigte nur, dass es eine Schießerei am "Centre Culturel Islamique de Quebec" gegeben habe. Augenzeugen sprachen nach Berichten der Montreal Gazette außerdem von vielen Verletzten.