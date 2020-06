Jemengeisel: Bundesheer fädelte Befreiung ein

Dass das Geschäft auch weiterhin einträglich ist, beweisen zwei weitere Entführungen diese Woche. Erst am Montag wurden im Jemen zwei Ägypter gekidnappt, am Tag der Freilassung von Neubauer zwei Inder. „Der Trend, Ausländer zu entführen, bleibt erhalten“, titelte die Yemen Post deshalb in ihrer Freitagsausgabe. Obwohl die Yemen Post – ohne Details zu nennen – behauptet, die Entführer des Wiener Sprachstudenten seien im Gewahrsam der Regierung.

Während das finnische Paar am Freitag nach Helsinki ausgeflogen wurde, wechselte Dominik N. um 12.30 Uhr vom Heeresspital an einen geheimen Ort. In vielen Internetforen wird gefordert, er solle für den Einsatz bezahlen. Tatsächlich ist dies seit der Geiselnahme in Mali möglich. Damals wurde den beiden entführten Salzburgern auch Fahrlässigkeit unterstellt. So waren sie ohne Begleitfahrzeuge unterwegs gewesen. Auch dass sie eigene Klimaanlagen für die in der muslimischen Welt als unrein angesehene Hunde hatten, sorgte für Kopfschütteln. Deshalb wurde anschließend das Gesetz geändert. Bis zu 50.000 Euro könnten von Dominik N. zurückgefordert werden.