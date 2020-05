Japan will weg vom Atomstrom

Wir müssen eine Gesellschaft entwickeln, die auf Atomenergie verzichten kann", sagte Japans Premierminister Naoto Kan am Mittwoch, vier Monate nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Davor hatte es den Anschein gehabt, als ob die Folgen des Atomunfalls die Energiepolitik Japans nicht beeinflussen würden. Die Regierung hielt zunächst an ihren Plänen fest, die Kernenergie bis 2030 weiter auszubauen. Vorgesehen war, den Anteil an Atomstrom bis dahin von heute 30 Prozent auf 53 Prozent zu erhöhen. Im Moment sind 19 der 54 japanischen Atomreaktoren in Betrieb.



Doch jetzt die Kehrtwende des Premierministers: "Wir müssen unsere Energiepolitik rückgängig machen", sagte Kan am Mittwochabend vor dem Parlament in Tokio. Einen genauen Zeitplan nannte er freilich nicht, er sprach aber davon, dass die Wende in der Energiepolitik in der "nahen Zukunft" und "etappenweise" stattfinden müsse.