Beben erschüttert Golfstaaten

„Die Wände haben etwa eine halbe Minute lang gezittert“, berichtete Michael Stephens, ein britischer Forscher, der in Doha arbeitet. In der Hauptstadt von Katar am Persischen Golf wurden Bürogebäude ebenso evakuiert wie in Dubai, Abu Dhabi und anderen Metropolen. Auch das Sendergebäude in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde geräumt.

In Pakistan kamen mehrere Menschen ums Leben. Im Iran dürfte es keine Toten gegeben haben. „Das Epizentrum lag in der Wüste und es befinden sich keine größeren Siedlungen in der Nähe“, sagte ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes. In der 250.000-Einwohner-Stadt Sarawan gab es jedoch zahlreiche Verletzte – viele ältere Häuser wurden bei dem Erdstoß beschädigt.

In der Region wurde der Notstand ausgerufen; Rettungsteams waren unterwegs zu abgelegenen Dörfern. Viele Häuser in der Region sind aus Lehmziegeln erbaut. In lokalen Medien war entgegen der offiziellen Meldungen sehr wohl von Todesopfern die Rede. Auch im Fernsehen waren zunächst mindestens 40 Tote gemeldet worden.

Strom- und Telefonverbindungen in weiten Teilen der Provinzen Sistan und Baluchistan wurden unterbrochen. Am Kernkraftwerk Buschehr entstand laut Angaben des russischen Erbauers Atomstromexport kein Schaden.

Das Epizentrum des Bebens befand sich im Südosten des Landes an der Grenze zu Pakistan in einer Tiefe von mehr als 15 Kilometern. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Erdstoßes mit 7,8 nach Richter an, das Geoforschungszentrum in Potsdam mit 7,6. Erst vor rund einer Woche waren bei einem Erdbeben der Stärke 6,3 im Süden des Iran 37 Menschen ums Leben gekommen und 850 verletzt worden.