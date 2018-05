In Neuseeland hat sich ein riesiges Erdloch aufgetan

Nach anhaltenden starken Regenfällen klafft ein riesiger Krater in der Nähe eines Bauernhofs in Neuseeland. Das rund 200 Meter lange, 30 Meter breite und 20 Meter tiefe Erdloch tat sich in der Nähe der Stadt Rotorua auf der Nordinsel des Landes auf, wie lokale Medien am Freitag berichteten.

Ein Mitarbeiter des Bauernhofs entdeckte das Erdloch zu Beginn der Woche. Er hätte ums Leben kommen können, wäre er mit seinem Fahrrad nur ein klein wenig weiter rechts unterwegs gewesen, erzählte der Mann.