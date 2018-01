In der Sahara hat es geschneit

Auch wenn weiße Weihnachten ein zunehmend seltenes Phänomen zu werden scheinen, ist Schnee an sich für Österreicher doch noch nichts Ungewöhnliches. Anders sieht das für Bewohner von Städten in der Sahara aus. Nahe dem algerischen Ain Sefra, wo es im Sommer durchschnittlich 37 Grad hat, ist aber in den vergangenen Tagen tatsächlich Schnee auf die Sanddünen vom Himmel gefallen.

Foto: REUTERS/SOCIAL MEDIA

Die etwa 35.000 Einwohner der Stadt erleben dieses Phänomen erst zum dritten Mal in den vergangenen vierzig Jahren. Allerdings scheint es sich zuletzt durchaus zu häufen. Zuletzt hatte es vor etwa einem Jahr bereits Ende Dezember 2016 Schnee gegeben. In den 39 Jahren davor seit 1979 herrschte hingegen Flaute.

Es habe laut lokalen Medien von den frühen Morgenstunden an geschneit und etwa um 17 Uhr wieder zu tauen begonnen. Die vorhandenen Fotos zeigen das nicht allzu lang anhaltende, ganze Ausmaß des Schneegestöbers leider nicht mehr vollständig. An manchen Stellen - insbesondere näher am naheliegenden Atlasgebirge - soll die Schneedecke diesmal bis zu 40 Zentimeter dick gewesen sein. Damit wäre es deutlich mehr Schnee als noch 12 Monate zuvor gewesen.

Foto: REUTERS/SOCIAL MEDIA Schuld an dem ungewöhnlichen Ereignis dürfte die momentane Großwetterlage in Europa sein, die offenbar kalte Luft nach Nordafrika gedrückt hat, heißt es in Medienberichten.