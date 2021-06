Im Vatikan ist "Zeit des Vertuschens vorbei"

Österreich

Absolut, das ist erschreckend und dringend reformbedürftig. Daher ist es auch kein Zufall, dass Papst Franziskus gleich zu Beginn seines Pontifikats zur Überprüfung der Finanzen eine Kommission eingesetzt hat. Dieser Bereich und die Verwaltung schreien derart nach Erneuerung, dass man sich schämt.

Aber konkret ist der aktuelle Papst in diesem Zusammenhang noch keinen Schritt weitergekommen.

Ein Stück weit schon, die Möglichkeiten der Geldwäsche wurden abgestellt. Aber wahr ist auch: Keine Macht der Welt kann Missstände verhindern, wenn solche Strukturen herrschen. Absolute Herrschaft korrumpiert immer. Erfreulich ist freilich, dass Franziskus diese große Baustelle "angeht".

Aber kann sich der Papst gegen die Widerstände durchsetzen?

Allein nicht, er kann nur versuchen, die Weltkirche zu mobilisieren und hinter sich zu versammeln. Durch die Veröffentlichung der untragbaren Zustände wird es am ehesten zu einer Veränderung kommen. Bei dieser Reformpolitik muss das Motto lauten: Es darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Zeit, in der alles unter der Tuchent gehalten wurde, ist endgültig vorbei. Dafür ist Franziskus zu sehr in die Offensive gegangen.

Was hat Franziskus den Blockieren und Bremsern entgegenzusetzen?Gerade die jüngsten Enthüllungen zeigen, dass diese Vatikan-Clique, der es nur um Macht, Einfluss und ihre Bequemlichkeit geht, im Unrecht ist. Sie hat immer in den Mittelpunkt gerückt, dass die Frage nach Gott das zentrale Problem sei. Das galt dann immer als Entschuldigung dafür, nicht über Strukturreformen zu reden.

Was treibt diese alte Hardliner-Truppe im Vatikan an?

Sie haben es sich gerichtet und glauben, zu Höherem berufen zu sein, die sich von niemandem, auch nicht vom Kirchenoberhaupt, einschränken lassen wollen. Sie haben sich fälschlicherweise eingeredet, im Besitz der alleinigen Wahrheit zu sein. Doch das entspricht nicht dem Geist der frohen Botschaft, die sie zu verkünden und zu leben hätten. Der Papst in seiner bescheidenen Art gäbe ihnen ein gutes Vorbild.

Noch einmal: Wie kommt der Pontifex an sein Ziel?

Er setzt dem Zentralismus seinen Dezentralismus entgegen – nach der Devise: Alle wollen mehr Macht, ich weniger, in meinem Rucksack steckt die ganze Macht, ich komme zu euch, wo immer ihr seid, dass ihr euch daraus nehmt. Es ist doch absurd, dass 1,2 Milliarden Menschen (Zahl der Katholiken weltweit) von einem Alleinherrscher dominiert werden. Für den Wandel braucht es aber mutige Bischöfe, die den Papst unterstützen.

Schon der Vorgänger von Franziskus, Benedikt XVI., ist am vatikanischen Apparat zerschellt, wie es heißt, und zurückgetreten. Besteht diese Gefahr auch für den aktuellen Papst?

Viele Kirchenoberhäupter sind in diesem Kontext an die Grenzen gestoßen. Sie dachten sich, ich kann ja nicht Krieg im eigenen Haus führen, also ließen sie es bleiben. Das große Verdienst von Benedikt XVI. war es, zu sagen, dafür habe ich nicht mehr die Kraft, das soll ein Neuer machen. Dafür wird er in die Geschichte eingehen. Sein Nachfolger hat jetzt schon zumindest das Bewusstsein geschaffen, dass die Zeit des Vertuschens und Aussitzens vorbei ist.

Mag sein, aber theologisch geht nichts weiter, siehe die soeben zu Ende gegangene Familiensynode.

Erfreulich war , dass es heftige Auseinandersetzungen gegeben hat. Konflikte sind immer Motoren für Veränderungen. Dass diese Konflikte nach außen gedrungen sind, ist gut. Früher ist alles hinter verschlossenen Türen nach den Regeln des Intrigantenstadels abgelaufen.

Was waren die Streitpunkte?

Unter anderem die Homosexuellen-Ehe und die heterosexuelle. Was Letztere betrifft, ist in Afrika die Vorstellung weit verbreitet, dass sie parallel stattfinden kann, während es bei uns nacheinander passiert. Das und andere Moralvorstellungen müssen in die jeweiligen Kulturen eingebettet werden. Das ist das, was der Papst mit Dezentralisierung meint. Die Letztinstanz muss das eigene Gewissen sein, kein Papst kann das umstoßen.