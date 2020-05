Polizei-Großeinsatz im Alpen-Urlaubsressort

Im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen hätte man sich den Rummel, der schlimmsten Fall in gewalttätigen Krawallen endet, gerne erspart. Für gerade einmal 24 Stunden Gipfelzeit ist ein 17.000 Mann starkes Heer an Polizisten in der Region aufmarschiert. Sie sollen die Staats- und Regierungschefs der G7 schützen, die am Sonntag und Montag auf Schloss Elmau tagen werden. In der Bevölkerung hält sich die Freude über den hohen Besuch daher in Grenzen.

Hinter der nahen Staatsgrenze in Tirol ist die Stimmungslage um Hausecken besser. "Das könnten wir öfter haben", sagt Martin Schwenninger. Der Seefelder Hotelier hat wie viele andere in der Region sein Haus für Polizisten geöffnet. Etwa 5000 Beamte aus Deutschland sind in Tirol untergebracht. Rund um den G7-Gipfel und das direkt im Anschluss nahe Seefeld ebenfalls unter großen Sicherheitsvorkehrungen stattfindende Bilderberg-Treffen (10. bis 14. Juni) beziehen zudem bis zu 2100 österreichische Polizisten in der Region Quartier.

"Das ist ein Super-Geschäft. Das sind ganz pflegeleichte Gäste, die keine Wünsche haben und noch dazu den ganzen Tag nicht da sind", sagt Schwenninger. Das würden auch alle andere Hotelierskollegen so sehen. Und die, die nicht in der Vorsaison aufsperren wollten, würden sich nun darüber ärgern.

Die Region um Seefeld dürfte in diesen Tagen die sicherste in ganz Österreich sein. Bereits auf dem Weg vom Inntal hinauf zu dem Plateau hat die österreichische Polizei gemeinsam mit deutschen Beamten Checkpoints errichtet. Hier sollen im besten Fall schon vor der nun streng kontrollierten deutschen Grenze möglicherweise gewalttätige G7-Gegner abgefangen werden.

In Seefeld selbst stehen vor einzelnen Quartieren 20 bis 25 Polizeiautos. Am See joggen die Beamten nach Dienstschluss. In den Bergen und Wäldern streifen Patrouillen herum. Darunter auch eine berittene Streife aus Berlin. Selbst Radfahrer und Wanderer müssen dieser Tage mit Passkontrollen rechnen.

Von Touristen habe es aber bislang keine Beschwerden gegeben, versichert der Seefelder Bürgermeister Werner Frießer: "Ich habe noch keine negativen Meldungen gehört." Die uniformierten Gäste seien in dieser Jahreszeit eine Bereicherung. Und Frießer hofft, dass die Beamten vielleicht auch Urlauber von morgen sind: "Viele wollen mit ihren Familien wiederkommen", freut sich der Ortschef.