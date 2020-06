Hollande und Grüne im Clinch nach Tod eines Umweltschützers

Auch SP-Abgeordnete werfen der eigenen Regierung vor, sie würde sich gegenüber gewalttätigen Protesten konservativer Berufsverbände vergleichsweise nachsichtig zeigen, etwa als Bauern und Frächter in der Bretagne teure Mautbrücken auf Schnellstraßen zerstörten und Ämter anzündeten. Demgegenüber verweisen die grünen und linkssozialistischen Kritiker der SP-Regierung auf die Unnachgiebigkeit der Behörden gegenüber dem linksalternativen Bauernbund „Confédération paysanne“.

Dieser Bauernbund, der sich der ökologischen Landwirtschaft, würdigen Tierhaltung und möglichst direkten Nahversorgung mit Agrarprodukten verschrieben hat, mobilisiert zurzeit gegen die Errichtung einer Massenfarm für 1000 Kühe und 750 Kälber im nordfranzösischen Departement Somme. Sechs seiner Aktivisten, die Bauelemente der künftigen Farmhalle abmontiert hatten, wurden soeben in der nordfranzösischen Stadt Amiens von einem Gericht zu bedingten Gefängnisstrafen verurteilt. Während des Prozesses hatten sich am Dienstag tausende Anhänger der „Confédération paysanne“ in Amiens versammelt. Dabei stand auch das Gedenken an den getöteten Rémi Fraisse im Vordergrund und die Unterstützung für die Protestbewegung gegen das Staudamm-Projekt bei Toulouse. Insgesamt gibt es zurzeit beachtliche Protestbewegungen gegen mehr als zehn verschiedene Großbau-Projekte in Frankreich, die jeweils als überdimensioniert und umweltfeindlich eingestuft werden, darunter die Errichtung von Groß-Flughäfen oder neuen Einkaufsmailen im Einzugsgebiet von Provinzstädten. Bei all diesen Protestbewegungen sind örtliche Bauern, die „Confédération paysanne“, Grüne und diverse Umweltbewegungen aktiv.

Die bereits extrem geschwächte sozialistische Staatsführung um Präsident Hollande und Premierminister Manuel Valls läuft jetzt Gefahr, die letzten Brücken zu den Grünen und dem nicht unbedeutenden Milieu öko-sozialer Vereine und Bürgerinitiativen zu kappen.