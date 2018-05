Harvey Weinstein stellte sich den Behörden in New York

US-Filmproduzent Harvey Weinstein hat sich wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe den Behörden in New York gestellt. Weinstein ging am frühen Morgen (Ortszeit) in Begleitung von Anwälten in ein Gebäude der New Yorker Polizei in Manhattan, wie in Fernsehübertragungen zu sehen war.

Seit Monaten laufen Ermittlungen gegen Weinstein nach Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexuellen Missbrauchs. Auch in London und Los Angeles wird ermittelt. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan werde Anklage erheben, hieß es.

Nach der Verhaftung wird er einem Richter zur offiziellen Verlesung der Anklage vorgeführt. Seine Kautionsbedingungen seien schon im Voraus festgelegt worden. Demnach werde er eine Million Dollar (852.660 Euro) hinterlegen und sich verpflichten, ein Überwachungsgerät wie etwa eine Fußfessel zu tragen. Seine Reise- und Bewegungsfreiheit werde eingeschränkt. Seinen Pass müsse er abgeben.