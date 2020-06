Generalstreik legt Belgien lahm

Stillstand im öffentlichen Verkehr; geschlossene Geschäfte und Schulen; blockierte Straßen und Industriezonen: Ein Generalstreik hat am Montag Belgien weitgehend lahmgelegt.

Der belgische Luftraum wurde für 24 Stunden gesperrt, die Hauptstadt musste einen Tag lang ohne U-Bahn, Zug, Bus und Straßenbahn auskommen. Auch internationale Fernzüge, für die Brüssel ein Drehkreuz zwischen London, Paris, Amsterdam und Köln ist, fuhren nicht bzw. nur bis zur belgischen Grenze.

Das sonst so geschäftige Brüssel glich am Montag in manchen Vierteln einer Geisterstadt: Viele Schulen hatten geschlossen, auch zahlreiche Handelsketten und große Supermärkte ließen die Rolläden unten; Müllabfuhr und Post versahen keinen Dienst, in den meisten Spitälern wurden nur dringende Fälle behandelt.

Einige große Straßen wurden von Demonstranten ebenso zeitweise blockiert wie der Zugang zu mehreren Industriebetrieben. Die drei großen Gewerkschaften hatten aufgerufen, "das Land zu lähmen" – mit Erfolg.