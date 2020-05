Freund von Inderin erhebt Vorwürfe

Der Freund der am 16. Dezember in Neu Delhi von sechs Männern vergewaltigten Inderin hat sein Schweigen gebrochen. Am Freitag gab er dem indischen TV-Sender Zee News ein langes Interview. Am Bein verletzt und von den Erlebnissen gezeichnet, kam er ins Studio.

„Die Grausamkeit, die ich gesehen habe, hätte niemand jemals sehen dürfen“, sagte er dem Moderator gefasst. Ruhig, aber sichtlich erschöpft erzählte der 28-Jährige von den schlimmsten Stunden seines Lebens. Nachdem er und seine vor wenigen Tagen gestorbene Freundin aus dem Bus verletzt auf die stark befahrene Straße geworfen worden waren, wollte ihnen keiner helfen, obwohl der junge Mann um Hilfe winkte. „Ein Passant hat uns gefunden, aber meiner Freundin nicht einmal seine Jacke gegeben.“ Die 23-jährige Studentin war nackt, schwer verletzt und habe stark geblutet. Selbst nach dem schrecklichen Erlebnis in dem Bus habe sie aber „positiv gedacht“, erzählte er. „Sie wollte leben!“ In Indien wird das Vergewaltigungsopfer „Braveheart“ genannt – „Tapferes Herz“.