Frankreich: Kampf mit heimischem Terror

Durch die vor Ort hinterlassenen DNA-Spuren gelangte die Polizei aber auf die Fährte von Sidney, der wegen Drogendeals 2008 zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Nach seiner Haft war der Mann, der aus einer katholischen Familie stammte, zum Islam konvertiert und hatte zwei Frauen religiös geehelicht. Als die Polizei in seine Wohnung eindrang, eröffnete er sofort das Feuer, drei Polizisten wurden getroffen, überlebten aber dank kugelsicherer Westen.

Sein Werdegang erinnert an Mohamed Merah, einen 23-jährigen Franko-Algerier, der im März im Raum Toulouse drei Soldaten (darunter zwei Muslime) und in einer jüdischen Schule drei Kinder und einen Lehrer erschossen hatte. Merah starb bei einem von ihm provozierten Feuergefecht. Auch Merah war ursprünglich in die Jugendkriminalität abgeglitten.

Innenminister Manuel Valls sprach Klartext: "Kriminalität, Terrorismus und die Probleme unserer Vorstädte können sich vermischen." Am Sonntag empfing Staatschef Francois Hollande jüdische Gemeindevertreter und versprach schärfere Antiterror-Gesetze. Gleichzeitig warnte Hollande vor einer pauschalen Verurteilung der Muslime. Bleibt freilich die andauernde Bedrohung der Juden in Frankreichs Vorstädten durch eine gewalttätige Minderheit, die in Merah einen "Märtyrer" sieht. So häuften sich nach den Morden von Toulouse die Übergriffe gegen Juden.