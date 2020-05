Buch von Valérie Trierweiler schwächt Hollande

Es ist nicht die politische „ Atombombe“, die der Verlag angekündigt hatte. Das am Donnerstag erschienene Buch von Valérie Trierweiler („Merci pour le moment“: Danke für den Augenblick) ist aber bei weitem nicht so bedeutungslos, wie die Kreise um Präsident Francois Hollande anfänglich gehofft hatten. Die Journalistin Trierweiler, die acht Jahre lang unvermählt an der Seite von Hollande gelebt und bis Ende Jänner als Première Dame im Elysée-Palast über ein eigenes Büro verfügt hatte, liefert in ihrem Buch zwar keine politischen Enthüllungen. Was sie aber über die privaten Stimmungsschwankungen, Ausflüchte und kleinen Feigheiten von Hollande (angesichts seiner Geheimliaison mit einer jungen Schauspielerin) ausplaudert, ist nicht nur von erschreckender Banalität. Es bestärkt jetzt auch unweigerlich die in Frankreich allseits vorherrschende Meinung, Hollande sei auch von seiner Persönlichkeit her für den Job als Staatschef viel zu inkonsistent und substanzlos.

Trierweiler ist nicht sehr populär: ihr an die Öffentlichkeit getragenes Gezerre mit der ursprünglichen Lebenspartnerin von Hollande und Mutter seiner vier Kinder, der sozialistischen Spitzenpolitikerin Ségolène Royal (jetzt Umwelt- und Energieministerin), wurde ihr übel genommen. Anfang dieses Jahres enthüllte ein Klatschblatt die neue Liebesaffäre des Präsidenten mit der Schauspielerin Julie Gayet. Daraufhin ließ Hollande die geschockte Trierweiler per Presse-Kommuniqué ihres quasi-offiziellen Amts als Première Dame entheben. Einige Kommentatoren entrüsteten sich über die „demütigende Verstoßung einer Frau“. Breite Teile der Bevölkerung weideten sich an der Story, empfanden aber gleichzeitig den Beziehungs-Wirrwarr um Hollande als Zumutung und Schädigung des internationalen Ansehens Frankreichs.