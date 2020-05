Foltern fürs Vaterland

Doch nicht nur in den USA, weltweit verschaffte der Anti-Terrorkrieg der CIA Möglichkeiten, weit jenseits aller rechtlichen Grenzen. Noch bevor die ersten US-Raketen in Afghanistan einschlugen, waren die wichtigsten Entscheidungen für diesen globalen Schattenkrieg gegen den Terror gefallen. Die Gegner, gegen die man von nun an in Afghanistan und zwei Jahre später im Irak kämpfen sollte, wurden nicht als Soldaten, sondern als "feindliche Kämpfer" eingestuft. Sie unterlagen damit nicht der Genfer Konvention für Kriegsgefangene - und das machte sich die CIA nach Belieben zunutze.



Man brachte die "feindlichen Kämpfer" nicht in US-Gefängnisse, sondern schaffte sie dorthin, wo man sie ohne Rücksicht auf Menschenrecht und Gesetze verhören konnte. Die erste Anstalt dieser Art lag auf der US-Luftwaffenbasis in Bagram, Afghanistan. Bald aber verfrachtete man die Gefangenen in geheimen Flügen ohne Flugnummer quer über den Globus. Steckte sie in geheime Gefängnisse in willfährigen Partnerstaaten wie Polen oder Rumänien, wo sie CIA-Agenten, oft gemeinsam mit örtlichen Gefängniswächtern, quälten. Die dabei eingesetzten Methoden, die nach Ansicht der Bush-Regierung allesamt nicht als Folter galten, sorgten für weltweite Empörung. Die berüchtigtste darunter, das sogenannte "Waterboarding", ist ein simuliertes Ertränken des Häftlings.