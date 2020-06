Flug MH370: Rückschläge für die Ermittler

Vor einem "beispiellosen Rätsel" stehe man bei der Suche nach Flug MH 370. Der Chef der malaysischen Luftfahrtbehörde, Azharuddin Abdul Rahman, gab sich am Montag vor der Presse ebenso ratlos wie die Ermittler und Suchtrupps aus zehn Ländern, die nach Anhaltspunkten und Trümmern im Südchinesischen Meer suchen. Der Radius wurde ausgeweitet.

Drei Tage nach dem mysteriösen Verschwinden einer Boeing 777-200 der Malaysia Airlines kam ein doppelter Rückschlag für die Ermittler. Die ersten vagen Anhaltspunkte hatten sich am Montag wieder in Luft aufgelöst. Die Ölspur, die im Meer entdeckt worden war, stammt nicht von der Boeing, sondern von Schiffen. Das vermeintliche Rettungsboot im Meer entpuppte sich als Hülle einer Kabeltrommel.

Immerhin konnte die Identität eines der beiden Pass-Diebe an Bord des Fluges – mittels Überwachungsvideos – geklärt werden. Es war zunächst nicht klar, ob sich der Ausländer legal oder illegal in Malaysia aufgehalten hatte. Wegen des mysteriösen Verschwindens der Maschine hatte sich ein Terrorverdacht breit gemacht. Könnte es sein, dass die Männer mit den gefälschten Pässen einen Anschlag verübt haben? Doch von mehreren Seiten wird betont, dass die gestohlenen Pässe nicht unbedingt in Zusammenhang mit dem Absturz stehen müssen.

Kuala Lumpur gilt als Dreh- und Angelpunkt für illegale Migration. Laut Reuters reisen Migranten von dort über Peking oder Westafrika mit gestohlenen oder gefälschten Dokumenten nach Europa. Interpol hatte die Kontrollen am Flughafen Kuala Lumpur deshalb kritisiert. Auch dem malaysischen Innenminister war ein Rätsel, wieso dem Flughafenpersonal nicht aufgefallen ist, dass die betreffenden Personen nicht "wie ein Italiener und ein Österreicher" ausgesehen hatten. Die beiden Pässe wurden 2012 und 2013 auf Phuket in Thailand gestohlen. Bei simpler Registrierung am Samstag am Airport wäre das aufgefallen.

Vor allem aus China kommt heftige Kritik. 154 der 227 vermissten Passagiere sind Chinesen. Peking hat mittlerweile ein eigenes Ermittlerteam nach Kuala Lumpur geschickt. Es soll wohl auch die Arbeit der malaysischen Kollegen überwachen.