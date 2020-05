Extreme Hundstage mit über 40 Grad werden Realität

Wie wird eine um 4 Grad wärmere Welt ausschauen? Fragen an den Klimaforscher Herbert Formayer vom Institut für Meteorologie, Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universität für Bodenkultur.

KURIER: Herr Formayer, wie überlebt man in einer Welt, die im globalen Mittel um vier Grad Celsius wärmer ist?

Formayer: Das ist kaum vorstellbar, es sind ja schon plus 3 Grad ein Wahnsinn. In der Eiszeit war es 4,5 Grad kälter. Die Diskussion um das 2-Grad-Ziel ist aus wissenschaftlicher Sicht gut begründet, wie realistisch das ist, ist aber eine andere Frage. Wie es jetzt ausschaut, ist das Erreichen kaum noch möglich, außer die Politik ändert sich massiv. Auch wenn man sich die Entwicklung in letzter Zeit anschaut: Die Energiekrise scheint abgesagt, weil die Förderung von Schiefergas (ebenfalls fossile Energie, Anm.) gerade von den USA nach Europa exportiert wird.

Wie muss man sich Hundstage im August 2050 vorstellen?

Da wird es global um 1,5 Grad wärmer sein. Wir haben jetzt gerade ein Plus von 0,8 Grad gegenüber der kleinen Eiszeit Ende des 19. Jahrhunderts erreicht. Jetzt noch einmal – innerhalb weniger Jahrzehnte – das Doppelte draufzupacken, ist enorm. Was sich da in den Ökosystemen verändert, ist sicher für viele Organismen zu viel.

Sind Temperaturen bis 50 C in Europa vorstellbar?

Aus meiner Sicht nicht, die 40-Grad-Marke werden wir aber sehr bald knacken. Jetzt liegen wir bei maximal 39,5 Grad ( Andau, Bgld., 20. Juli 2007). Jeder Monat, in dem wieder ein Temperaturrekord aufgestellt wird, liegt derzeit gleich um 1 bis 1,5 Grad drüber. Es ist daher nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Extremwerte von 42, 43 Grad messen werden.

Die Hitzewelle im August 2003 kostete Zehntausende Menschen das Leben. Sind wir in Österreich auf derartige Szenarien vorbereitet?

Die Hitzewelle in Moskau 2010 war weit östlich, die 2003 weit westlich, aber man wird auch in Österreich ein Vorwarnsystem brauchen. Irgendwann wird es uns treffen, und das wird dann sehr spannend, denn es kann sich heute noch keiner vorstellen, was das bedeutet. In nicht isolierten Dachböden und Häusern, wo noch viele alte Personen ihre Wohnungen haben, da wird es wirklich ungemütlich. Arbeiten auf der Straße wird kaum möglich sein. Es wird zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen.

Wird die arbeitende Bevölkerung hitzefrei bekommen oder Siesta halten?

Eine Siesta ist natürlich grundsätzlich möglich, es passt aber nicht zu unserem Lebensstil zwischen 13 und 16 Uhr nach Hause zu gehen. Sehr viele Menschen pendeln ja zur Arbeit in die Städte, die können nicht einfach nach Hause. Das ginge nur dann, wenn wir wie in früheren Zeiten wieder dort arbeiten können, wo wir wohnen. Aber das würde Anpassungsmaßnahmen im großen Stil erfordern.

Seit dem Earth Summit in Rio de Janeiro 1992 hat es nie den großen Wurf zum Klimaschutz gegeben. Warum?

Mit dem Thema Klimawandel hat man es schwer, in der Öffentlichkeit und den Medien durchzudringen. Die Erderwärmung ist zwar brandgefährlich, aber nie wirklich brandaktuell. Für den Klimaschutz bedeutet das: Es müssten jetzt radikale Maßnahmen gesetzt werden, die aber erst in der

zweiten Hälfte des Jahrhunderts greifen werden. Dann werden wir aber auch schon die Auswirkungen voll zu spüren bekommen.