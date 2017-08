Die Grundidee der "Zeit" war folgende: Jede Woche übernimmt jemand anderer den Twitter-Account des Magazins und postet dort, was ihm wichtig ist, um eine lebhafte Diskussion in Gang zu setzen. So der Plan.

Nun wurden Anfang dieser Woche dem ehemaligen Chef des Satiremagazins "Titanic", Leo Fischer, die Zugangsdaten zum Zeit-Twitter Account überlassen.

Vielen Dank, @ohhellokathrina! Wir übergeben nun unseren Account an @leogfischer, Chefredakteur der TITANIC. Herzlich willkommen! — ZEITmagazin (@ZEITmagazin) 7. August 2017

Allerdings lief die Aktion am Donnerstag aus dem Ruder. An diesem Tag beendeten zum einen die ARD und Mehmet Scholl ihre Zusammenarbeit und zum anderen eskalierte der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA. Und auf dem Twitter-Account war zu lesen: "Eilmeldung: Mehmet Scholl ist tot" und "Südkoreanische Medien melden Explosion, Lichtblitz über Pyöngjang".

Richtigstellung: Wir bedauern die Falschmeldung der atomaren Sprengung Pjöngyangs und Mehmet Scholls. Ein Fehler im Endlektorat! (lf) — ZEITmagazin (@ZEITmagazin) 10. August 2017

Das war dann doch zuviel. Leo Fischer wurde der Zugang zum Account entzogen und die Zeit-Redaktion erklärte, nun selber wieder für die Twitter-Aktivitäten zuständig zu sein.