Erster "Klimaflüchtling" Kiribati hofft noch

Kiribati

An ihrem höchsten Punkt ragen die 32 Korallenatolle und die Koralleninsel seiner Heimat drei Meter aus dem Wasser. Wegen desund des damit verbundenen Anstiegs des Meeresspiegels könntein spätestens 60 Jahren untergegangen sein.

Kiribatis Präsident Anote Tong sagte kürzlich in einem Interview: "Für uns ist der Klimawandel keine Sache der Zukunft. Wir haben schon jetzt mit ihm zu kämpfen." Den Bewohnern des Inselstaates werde also nichts anderes übrig bleiben, als in andere Länder zu flüchten. Auf die am Samstag in Lima zu Ende gegangenen UN-Klimaverhandlungen hatten seine Warnungen allerdings keinen Einfluss. Der steigende Meeresspiegel, der die Inselstaaten Kiribati, Tuvalu und die Marshall-Inseln besonders bedroht, war bei der Konferenz nur ein Randthema. Dabei hatte Tuvalus Staatschef schon 2001 für Aufregung gesorgt: Er hatte versucht, für Tuvalus Bevölkerung – 11.000 Menschen – vorsorglich in Neuseeland Asyl zu beantragen.