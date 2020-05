Eklat um Niqab-Trägerin in Pariser Oper

Erst im vergangenen Juli hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Klage einer Niqab-Trägerin gegen das französische Verbotsgesetz abgewiesen. Der Gerichtshof hatte dem Argument des französischen Staats zugestimmt, wonach das Verbergen des Gesichts im öffentlichen Raum das Zusammenleben beeinträchtigen könnte. Allerdings hatten die europäischen Richter vor „negativen Auswirkungen auf die Situation der betroffenen Frauen“ und „islamfeindlichen Äußerungen“ gewarnt.

Seit Inkrafttreten des Gesetztes 2011 wurden knapp über 1000 diesbezügliche Strafmandate verhängt, wobei oft so genannte Wiederholungstäterinnen betroffen waren , also Frauen, die aus Überzeugung die verbotene Gesichtsmaske weitertragen. Die – selten – angewandte Sanktion besteht aus einer Pönale von maximal 150 Euro und einem Staatsbürgerschaftskurs. De facto halten sich die Polizisten eher zurück: in den Pariser Luxuseinkaufsmeilen will man die Golftouristen nicht verscheuchen, in den sozial gebeutelten Vorstädten, will man Zwischenfälle mit muslimischen Jugendlichen vermeiden. Im Vorjahr lösten Polizei-Kontrollen von Nikab-Trägerinnen in Trabantenstädten bei Paris zweimal Unruhen aus.

Die Situation hat sich seither beruhigt, aber der Konflikt schwelt indirekt weiter: so gibt es immer wieder Spannungen in der gesetzlich nicht geregelten Frage, ob Mütter mit islamischem Kopftuch bei Schulausflügen, wie andere Eltern auch, die Kinder mitbeaufsichtigen dürfen. An öffentlichen Schulen sind „demonstrative religiöse Symbole“ seit 2004 verboten.