Ein Karneval der Verrücktheiten für Harry und Meghan

Nein, bestehen will Maureen nicht unbedingt auf ihren Titel, vor allem nicht vor einem Republikaner aus Österreich. Aber die pensionierte Krankenschwester lässt sich schon gerne „Her Royal Highness“ nennen. Habe sie doch fast jeder so genannt, privat und vor allem im Spital in London. Dort hat sie nämlich vor vielen Jahren Tee für Prinzessin Margaret gekocht, die dort zu Besuch war. Und weil Elisabeths inzwischen lang verstorbene Schwester den Tee so reizend gelobt hat und überhaupt so nett war, hat Maureen ihr Herz an die Royals verloren.

Mit langfristigen Konsequenzen. Wenn sie jetzt mit Campingsessel und Schlafsack die Straße vom Bahnhof in Richtung Schloss Windsor geht, erzählt sie, dass die Hochzeit von Harry und Meghan das inzwischen sechste königliche Event ist, an dem sie als Zaungast teilnimmt. An den Geruch der Blumenberge bei Dianas Begräbnis, da ist sie sich mit ihren zwei Begleiterinnen einig, könne sie sich heute noch erinnern.

Es sind Erzählungen wie diese, die man von den überzeugten Schlachtenbummlern hier rund um das Schloss immer wieder zu hören bekommt: Erinnerungen an ein Leben mit der königlichen Familie. Und es gibt genug Zeit zum Plaudern, schließlich haben die wirklichen Fans schon eine oder sogar zwei Nächte im Freien verbracht, nur um ja einen guten Platz entlang der Route zu bekommen, die die Kutsche mit dem Brautpaar heute nehmen wird. Und es wäre nicht Großbritannien, wenn diese treue Liebe zu den Royals nicht auch immer mit viel Humor und auch einem kleinen bisschen Verrücktheit gepaart wäre.