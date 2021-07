Kairo vermutet Anschlag als Absturzursache

Was wissen wir bisher?

Das vermisste Egypt-Air-Flugzeug ist der ägyptischen Luftfahrtbehörde zufolge abgestürzt

Es wird vermutet, dass der Airbus etwa 240 Kilometer von der Insel Karpathos entfernt abgestürzt ist

Die Maschine war seit dem Jahr 2003 im Einsatz

Behörden ermittlen wegen Ursachen in allen Richtungen. Auch ein Anschlag kann nicht augeschlossen werden

Ein ägyptisches Flugzeug mit 66 Menschen an Bord ist möglicherweise Ziel eines Terroranschlags geworden. Die EgyptAir-Maschine verschwand in der Nacht zu Donnerstag ohne Vorwarnung über dem Mittelmeer, im Laufe des Tages wurden dann offenbar an der mutmaßlichen Absturzstelle Rettungswesten und andere Überreste der Maschine entdeckt. Nach einer Bestätigung des Fundes hat die ägyptische Fluggesellschaft ihre eigenen Angaben korrigiert – die Wrackteile stammen laut EgyptAir-Vizepräsidenten Ahmed Adel nicht vom vermissten Airbus A320.

Ägyptens Regierung hält einen Anschlag für die wahrscheinlichste Ursache. Bestätigt ist dies aber nicht. Bei einer genauen Analyse des Vorfalls sei die Wahrscheinlichkeit eines "Terrorangriffs" höher als die eines technischen Versagens zu veranschlagen, sagte Ägyptens Luftfahrtminister Scherif Fathy in Kairo. Der französische Präsident Francois Hollande sagte, "keine Hypothese" werde ausgeschlossen. Außenminister Jean-Marc Ayrault warnte am Abend nach einem Treffen mit Hinterbliebenen in Paris vor Spekulationen: "Es sind zu viele nicht bestätigte Angaben im Umlauf."