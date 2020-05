Drei weitere Verdächtige festgenommen

Tage lang hatte das FBI die drei früheren Studienkollegen des verletzten Attentäters Dschochar Zarnajew (19) im Visier. Am Mittwoch heißt es dann von offizieller Stelle: Die drei jungen Männer wurden verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, dem jüngeren der beiden Ättentäter des Boston-Marathons nach dem Anschlag geholfen zu haben. So sollen sie, wie US-Medien berichteten, gegenüber der Polizei falsche Angaben gemacht und somit die Arbeit der Ermittler behindert haben. Möglicherweise sollen sie auch auf Bitte Dschochar Zarnajews hin einen Rucksack beseitigt haben.

Bei zwei der drei Verhafteten handelt es sich um gebürtige Kasachen, die in den USA bereits zur Schule gegangen sind. Die beiden seien bereits früher in Gewahrsam gewesen, teilte die Polizei mit, dabei sei es um die Verletzung von Visa-Bestimmungen gegangen. Der dritte junge Mann soll ein US-Bürger sein. Die drei Festgenommenen wurden noch im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich in den Händen der Bundespolizei FBI.

Bei dem Bombenanschlag im Zieleinlauf des Boston-Marathons waren vor rund zwei Wochen drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 200 verletzt worden. Während der Jagd nach den zwei ersten Verdächtigen war die ganze Stadt Boston zeitweise lahmgelegt worden. Der 19-jährige Dschochar Zarnajew ist inzwischen in Haft. Sein älterer Bruder Tamerlan (26) wurde bei einer Verfolgungsjagd der Polizei erschossen.