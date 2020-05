Die Jungfrau an der Scheibe

Große Aufregung herrscht derzeit vor einem Krankenhaus in der Millionenstadt Subang Jaya nahe Kuala Lumpur in Malaysia. Auf einer dunkelgrünen Fensterscheibe des Spitals ist ein heller, verwischter Fleck zu sehen, in dem gläubige Katholiken das Abbild der Jungfrau Maria erkennen wollen und als Wunder bezeichnen. Medienberichten zufolge ist das Sime Darby Medical Centre mittlerweile zur Pilgerstätte geworden, auch wenn sich die Kirche mit einer Bewertung der "Erscheinung" noch dezent zurückhält.

Auf Facebook kursieren längst Bilder des vermeintlichen Wunders, das sich in dem islamischen Land gezeigt haben soll, und manche der Pilger sind in Bussen über Hunderte Kilometer angereist, um Kerzen anzuzünden, zu singen und zu beten. "Wir glauben, dass Maria, die Mutter Gottes, eine Botschaft für uns hat", wird Eunice Fernandez, die in der Menschenmenge vor dem Krankenhaus stand, von Spiegel online zitiert, "sie schaut auf uns hinab und auch auf Malaysias Flagge." Dass es sich dabei um einen Streich handeln könnte, glaubt die Christin nicht.

Vom Krankenhaus gab es bisher keine Stellungnahme. Auch die katholische Kirche zeigt sich noch zurückhaltend. Man wolle das vermeintliche Wunder nun prüfen und die "Erfahrungsberichte von Zeugen" verifizieren, hieß es. Malaysia ist vorwiegend muslimisch, Christen sind eine der größten religiösen Minderheiten im Land.