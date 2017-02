Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Der Hamburger Flughafen ist am Sonntagmittag komplett gesperrt worden. In dem Bereich, in dem Fluggäste und Handgepäck kontrolliert werden, hätten zahlreiche Menschen über Augenbrennen und Reizhusten geklagt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Bisher werde von rund 50 Verletzten ausgegangen, die Feuerwehr richtete bereits Behandlungsplätze ein.

"Wir räumen das komplette Gebäude", wird ein Polizeisprecher von Spiegel Online zitiert. Die Ursache für die massenhaften Atemwegsreizungen war zunächst noch unklar. Mehreren Medienberichten zufolge könnte ein bisher unbekanntes Gas ausgetreten sein. Laut Focus will die Feuerwehr Messungen durchführen, um festzustellen um welches Gas es sich bei dem Vorfall handelt.