Detektiv nur bei sehr dubiosem Krankenstand

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das hatte sich ein Arbeitgeber der Metallindustrie in Nordrhein-Westfalen wohl gedacht und eine krankgeschriebene Sekretärin von einem Detektiv überwachen lassen. Die hat dagegen geklagt und vor dem höchsten Arbeitsgericht nun teilweise recht bekommen.

Die Frau hatte sich ausgerechnet am 27. Dezember 2011 krankschreiben lassen. Da der Geschäftsführer an ihrer Arbeitsunfähigkeit zweifelte, beauftragte er einen Detektiv. Der beobachtete die Klägerin an vier Tagen und machte Videoaufnahmen. Die zeigten die Klägerin unter anderem, wie es in den Akten heißt, "an ihrer Wohnanschrift, beim Warten an einem Fußweg, beim Begrüßen eines Hundes und in einem Waschsalon".

Mit den Aufnahmen konfrontiert, fühlte sich die Frau in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt und verklagte den Arbeitgeber auf Schadensersatz in Höhe von 10.500 Euro. Weil ihr die Vorinstanz nur 1000 Euro zugestand, zog sie vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt.