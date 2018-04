Deutschland: 30-Jähriger starb nach Schuss aus Pfefferpistole

Mit einer frei verkäuflichen Pfefferpistole soll ein junger Mann in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) einem 30-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt haben. Das Opfer starb fünf Tage nach einem Streit mit dem mutmaßlichen Täter - einem Nachbar - in einem Krankenhaus, wie die Kölner Polizei am Dienstag mitteilte.

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich bereits am Dienstag vergangener Woche. Am Sonntag erlag der 30-Jährige seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter sitzt bereits seit dem Tattag in Untersuchungshaft.

Für eine Pfefferpistole ist nach Polizeiangaben kein Waffenschein notwendig. Mit dem Gerät lässt sich Reizstoff verschießen.