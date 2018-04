Beziehungsunfähig, kommunikationsgestört, unauffällig

Der 25-jährige Todesfahrer von Toronto wird nach ersten Untersuchungen als zurückgezogen und unauffällig eingestuft. Er selbst gab Frauenhass als Motiv an. Wie entstehen derartige Hassgefühle?

Meist ist es eine Kette aus vielen negativen Erfahrungen. Die Abwertung ist eine logische Konsequenz, da man der Überzeugung ist, dass man durch diese Gruppe Schaden erleidet. Die Abwertung per se ist in den Augen der Täter, eine Form der Bestrafung. Meist ist das eigene nicht funktionierende Beziehungsverhalten der Anlass, die Schuld wird wie in diesem Fall etwa den Frauen zugeordnet. Selbstjustiz ist hier oft die Folge, man möchte da dann sozusagen das Zepter selbst in die Hand nehmen. Zudem soll der Täter Autist sein, dabei handelt es sich um eine Störung sozialer Fähigkeiten. Autisten können emotionale Botschaften sowie das Verhalten anderer nicht richtig oder nur sehr schwer interpretieren sowie einordnen.

Laut CNN soll Minassian auch mit dem Attentäter Elliot Rodger sympathisiert haben, er hat damals Frauen die Schuld gegeben, dass er noch nicht sexuell aktiv sein konnte und aus diesem Grund 2014 bei einem Amoklauf sechs Menschen getötet.

Für diese Tätergruppe ist die eigene Insuffizienz unerträglich, man verlagert den Auslöser für das eigene Verhalten nach außen und bekämpft es dort. Es scheint die einfachste Möglichkeit. Die Macht der Kränkung und Zurückweisung ist enorm, dadurch entstehen Wut und Rache. Ich möchte nicht wissen, wie oft Minassian dieses Szenario bereits in seiner Fantasie durchgespielt hat.

Sehen diese Täter eine solche Tat, im weitesten Sinne, als eine Form der Belohnung an?

In gewisser Weise schon, so eine Fahrt erzeugt eine Form der Befreiung, es entsteht ein Machtgefühl. Plötzlich ist man nicht der Loser, man wird zu einem Mächtigen auf der Bühne der Welt. Man verursacht ein gottähnliches Szenario, die Fahrt durch die Menschenmenge wird zum höchsten Maß destruktiver Rache. Müsste man es emotionslos benennen, ist es ein destruktiver Lösungsversuch einer unerträglichen Situation, in der man andere Menschen tötet und den eigenen Selbstmord dabei in Kauf nimmt. Er hat die Polizisten gebeten ihn zu erschießen - „Suicide by cop“ - er wollte alles auslöschen, auch sich.