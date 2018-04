Wagen raste in Menschenmenge in Toronto: Mehrere Verletzte

Die betroffene Gegend Torontos im Stadtteil North York ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Der weiße Transporter - laut Augenzeugen ein Mietwagen - war einem Bericht des "Toronto Star" zufolge von der Straße auf den Gehweg gefahren. Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar.

In Toronto hatten sich am Sonntag und Montag die Außenminister der G-7-Staaten versammelt, um über Konflikte in Syrien, der Ukraine und andere politische Themen zu diskutieren.