Da bleibt die Spucke weg: Wrestling der Kamele

In Spanien hat der Stierkampf eine lange (und heutzutage umstrittene) Tradition. In vielen andern Ländern werden Hähne in einer Arena auf einander losgelassen, zum Gaudium der Zuschauer. In der Türkei - vor allem in Westanatolien, in der Marmara-Region und in der Ägäisregion - hat das Kamelringen eine jahrhundertelange Tradition. Die Wettkämpfe finden in den Wintermonaten statt. So wie hier in Selçuk (siehe folgende Bilder), südlich von Izmir.

Das Kamel-Ringen sei ursprünglich ein Wettkampf zwischen Karawanen-Besitzern gewesen. Die Festivals sollen angeblich die symbiotische Beziehung zwischen den Nomanden und ihren nutzbringenden Tieren weiterleben lassen.

Die Festivals werden heutzutage auf Fußballplätzen, in antiken Amphitheatern oder anderen natürlichen Arenen ausgetragen. Die Zuschauer bringen ihre eigenen Stühle oder andere Sitzgelegenheiten mit. Schon in den frühen Morgenstunden werden die besten Plätze reserviert und Verkaufstände für Essen und Trinken aufgebaut.

Foto: REUTERS/MURAD SEZER Bereits am Tag vor dem Wettkampf werden die Kamele geschmückt, findet doch der "Camel Beauty Contest" statt.

Foto: REUTERS/MURAD SEZER Das Ringen selbst findet zwischen zwei männlichen Kamelen statt, die speziell für das Wrestling gezüchtet werden. Die Kamel-Besitzer sind leicht auszumachen. Sie tragen spezielle Mützen, Lederstiefel und einen Schal um den Hals. Die "Trainer" der Kamele werden "Savran" genannt.

Foto: REUTERS/MURAD SEZER Der "Cazgir" ruft die Namen der Kamele auf, die auch auf einem bestickten Stoffstück hinter dem Sattel zu lesen sind. Der Cazgir liest auch Gedichte, in denen die Kamele gepriesen werden. Alles natürlich, um die Spannung zu erhöhen.

Foto: REUTERS/MURAD SEZER Es gibt zwar ein Schiedsrichter-Team, die Regeln des Ringens sind aber nicht eisern festgeschrieben und können von Region zu Region variieren. Ein Kampf dauert an die zehn Minuten. Wenn ein Kamel seinen Konkurrenten abdrängen, zum Schreien oder zu Fall bringen kann, hat es gewonnen. Oder, viertens, wenn der Besitzer sein Kamel aus der Arena nimmt.

Foto: REUTERS/MURAD SEZER Durch die Vorbereitungen und Rituale, die das Spektakel umgeben, sind die Kamel-Besitzer wochenlang beschäftigt. Und vielen von ihnen ziehen zwischen November und Ende März von Festival zu Festival.

Foto: REUTERS/MURAD SEZER Apropos: Kamele waren und sind auch heute noch für das Leben der Nomaden der asiatischen und nordafrikanischen Wüsten und Trockensteppen als Reit- und Lasttiere lebensnotwendig. Sie liefern Fleisch, Milch, Wolle, Leder und Dung als Brennstoff. Zur Familie der Kamele zählen neben Dromedaren und Trampeltieren unter anderem auch Lamas und Alpakas. Oft ist die Frage: Ein oder zwei Höcker? Dromedare (Camelus dromedarius) haben einen Höcker - und der dient übrigens nicht als Wasser-, sondern als Fettspeicher. Ausgewachsene Tiere können über zwei Meter groß werden und ein Gewicht von mehr als 900 Kilogramm erreichen. Das Trampeltier (Camelus bactrianus) hat zwei Höcker.