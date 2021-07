Rosafarbener Diamant erzielt Rekordpreis

Ein rosafarbener Diamant von fast 35 Karat ist in New York zum Rekordpreis von knapp 40 Millionen Dollar versteigert worden. Der anonyme Käufer habe für den "Princie Diamond" genannten Stein am Telefon 39.323.750 Dollar (29,83 Millionen Euro) geboten, teilte das Auktionshaus Christie's mit.

Bei dem 34,64 Karat schweren Stein handle es sich um "einen der größten und schönsten rosafarbenen Diamanten der Welt", hob der Leiter der Schmuckabteilung des Auktionshauses, Francois Curiel, hervor. Bei der Versteigerung in New York wurde Schmuck für insgesamt mehr als 80 Millionen Dollar (60,93 Mio. Euro) versteigert.

Der "Princie Diamond" stammt aus einer Mine in Südindien. Er gehörte einst der königlichen Familie von Hyderabad. In den 60er-Jahren erwarb das französische Schmuck- und Parfumunternehmen Van Cleefs & Arpels den Diamanten für 46.000 Pfund, was heute etwa 1,3 Millionen Dollar (990.174,42 Euro) wären.

Der bisherige Besitzer habe also einen ordentlichen Gewinn gemacht, erklärte Christie's. Außerdem wurde mit dem Verkauf ein neuer Rekord bei dem Auktionshaus aufgestellt. Bisher hatte das Höchstgebot für einen Diamanten bei 24,3 Millionen Dollar gelegen, die 2008 für den 31 Karat schweren Wittelsbach-Diamanten gezahlt wurden.