Camillas Bruder beim Rauchen tödlich gestürzt

Der Bruder von Prinz Charles' Frau Camilla ist nach einem Sturz an einer schweren Kopfverletzung gestorben. Das teilte das Clarence House, die offizielle Residenz des britischen Thronfolgers und seiner Frau, in London mit. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass der 62-jährige Mark Shand, ein Reisejournalist und Tierschutz-Aktivist, am Mittwochfrüh nach einem Sturz in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden war.

Er war für eine Wohltätigkeitsveranstaltung nach New York gereist und im Gramercy Park Hotel abgestiegen. Nach der Veranstaltung in der Rose Bar wollte er um 2.30 Uhr Früh ins Freie, um sich eine Zigarette anzuzünden. Beim Eintritt durch die Drehtür stolperte er, fiel nach hinten und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Camilla sei "absolut am Boden zerstört", sagte die Sprecherin von Clarence House. Shand hinterlässt eine Tochter.