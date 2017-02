"Bombe an Bord": Israeli in Kolumbien festgenommen

Ein Israeli hat mit einer Bombendrohung in Kolumbien Fluggäste und Polizei in Atem gehalten. Nachdem er an Bord eines Flugzeugs zunächst angefangen habe zu tanzen, rief er: "Ich habe eine Bombe im Rucksack", berichteten Zeugen des Vorfalls nach Angaben des Senders Radio Caracaol.

Die 135 Passagiere und die Besatzung des Flugs von Bogota nach Barranquilla mussten kurz vor dem Start den Flieger verlassen, eine Bombe wurde aber nicht gefunden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit), der Flug verspätete sich um eindreiviertel Stunden. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen, wie der Chef der Luftfahrtbehörde, Alfredo Bocanegra, mitteilte. Laut Polizei droht ihm die Ausweisung und ein bis zu zehnjähriges Einreiseverbot.