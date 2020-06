BND: Wurde Agenten-Liste verkauft?

Was anfangs fast wie eine skurrile Geheimdienstkomödie aussah, ist nun zu einer echten Sorge des Bundesnachrichtendiensts geworden. Zu den von einem subalternen Beamten in der Zentrale bis 2014 gestohlenen Dokumenten (mehr dazu hier) gehört offenbar auch das so ziemlich Brisanteste, über das ein Geheimdienst verfügt: Die Namen seiner Spione. Was nun doch eher der Dramatik des James-Bond-Films "Skyfall" ähnelt als einer billigen Komödie.

Der als Mehrfachbehinderter eingestellte Beamte war als eine Art Archivar in der BND-Zentrale in Pullach bei München eingesetzt, man hielt ihn für harmlos bis naiv. Nach seinem Auffliegen bei einer Ausfahrtskontrolle fand man bei ihm 218 Dokumente, die er in den zwei Jahren zuvor kopiert hatte. Bei der Vernehmung gerierte er sich als Doppelagent, der den US-Diensten Material verkauft habe – um insgesamt 25.000 Euro. Das gilt in der Branche als wenig für gutes Material, der Spion habe wohl mehr aus Geltungssucht wegen seiner Behinderung agiert, redete der BND den Fall klein. Die US-Dienste bestritten, dass der Mann in ihrem Auftrag arbeitete, wahrscheinlich kam sogar der Hinweis von dort.

Danach ließ sich der BND offenbar Zeit mit der Aufklärung: Erst jetzt zeigte die technisch anspruchsvolle Auswertung des Privatcomputers das brisante Material, das seit vielen Jahren dem BND abhanden kam, zumindest soweit öffentlich bekannt. Laut Bild hat der Spion 3500 Namen deutscher Agenten im Ausland auf der Festplatte gespeichert: Decknamen und Klarnamen. Das wäre die Hälfte aller Agenten und geheimen Helfer des BND, darunter in hoch gefährdeten Positionen etwa im arabischen Raum.