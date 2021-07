Grafing-Attacke: Verdächtiger kurz zuvor in Klinik

Nach Informationen der "tz" (Mittwoch) hatten die Großeltern noch am Wochenende erfolglos versucht, dass ihr Enkel in eine psychiatrische Klinik kommt. Die Zeitung zitiert den Großvater: "Wir haben die Polizei gebeten, ihn in eine Klinik einzuweisen. Aber die Beamten lehnten das ab." Sie sahen wohl keine Eigen- oder Fremdgefährdung bei dem 27-Jährigen. Immerhin ließ sich der junge Mann von seinen Großeltern ins Krankenhaus bringen, das er tags darauf aber verließ.

Am Mittwoch wurde der Verdächtige nun in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Der Ermittlungsrichter ordnete keine Untersuchungshaft, sondern die einstweilige Unterbringung in der geschlossenen Abteilung einer Nervenklinik an.

Unterdessen gedachten zahlreiche Menschen in Grafing der Opfer. Auf der Treppe zu den Bahnsteigen lagen Dutzende Blumensträuße, es brannten am Tag nach der Tat Kerzen. Auf einem laminierten Zettel stand: "Herzliche Anteilnahme für die Angehörigen + Freunde des Verstorbenen und der Verletzten. Wir fühlen und trauern mit Euch." Ansonsten erinnerte nichts mehr an das Verbrechen. Sämtliche Blutspuren wurden beseitigt. Der Zugverkehr lief normal.

Abends war in der katholischen Pfarrkirche St. Ägidius eine ökumenische Gedenkfeier geplant, an der neben Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) und dem Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß ( CSU) auch Oberbayerns Regierungspräsident Christoph Hillenbrand teilnehmen wollte. Das aus dem rund 20 Kilometer entfernten Wasserburg am Inn stammende Todesopfer war bei der Behörde in München beschäftigt. Nach dem Gottesdienst wollte Hillenbrand am Bahnhof eine Blumenschale zum Gedenken an seinen getöteten Mitarbeiter und die verletzten Opfer niederlegen.