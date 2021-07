Blitzeinschlag: 51 Verletzte bei "Rock am Ring"

Auf dem Gelände des Musikfestivals "Rock am Ring" in der Eifel in Deutschland ist der Blitz eingeschlagen.

Die Zahl der Verletzten ist von urspünglich 42 auf 51 gestiegen. „15 sind schwer verletzt worden. Zwei davon wurden erfolgreich reanimiert“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Ein Gewitter hatte sich direkt über das Festivalgelände geschoben. Die Live-Auftritte wurden unterbrochen. Zehntausende Fans mussten zum Auftakt des dreitägigen Musikspektakels zunächst ausharren.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hielt es für möglich, dass es am Wochenende in Rheinland-Pfalz lokal zu extremen Unwettern mit Hagel und Starkregen von mehr als 40 Liter pro Quadratmeter kommen könnte.

In Teilen Süddeutschlands führten starke Regenfälle am Freitagabend abermals zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. In Bayern war der Landkreis Weilheim-Schongau besonders betroffen. In Baden-Württemberg wurden Überschwemmungen aus mehreren Kreisen gemeldet. Von größeren Schäden oder Verletzten war zunächst aber nichts bekannt.