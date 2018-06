Bill Clinton veröffentlichte einen Polit-Thriller

Der leichte Verdruss fängt schon auf dem Buchrücken an: „The President is missing.“ Da denkt man doch mindestens an Entführung. Und heldenhafte Rettung. In Wahrheit aber ist Jonathan Lincoln Duncan abgesehen von einer kühnen Undercover-Aktion, die ihn aus Weltrettungsgründen aus dem Weißen Haus führt, nicht verschwunden. Sondern als omnipotenter Ich-Erzähler im Stile von Francis Underwood in „House of Cards“ ist ständig präsent.

Warum Amerikas Alt-Präsident Bill Clinton bei seinem jetzt mit einer Startauflage von einer Million Exemplaren erschienenen Debut als Romancier auf diesen Titel verfiel, erschließt sich auch nicht, wenn man dem Co-Autor des 71-Jährigen zuhört. Einerlei. James Patterson, 375 Millionen Mal erfolgreich gewesener Fließband-Erfolgsautor in der Sparte Thriller, hat dem Erstlingswerk von Potus Nr. 42 wenigstens jene vorwärts treibende Dynamik geliehen, die die teilweise ermüdenden Längen und etwas durchhängenden Spannungsbögen leichter erträglich machen. Dabei ist der Stoff süffig und zeitaktuell.

Suliman Cindoruk, digital versierter Terror-Schurke und Chef der „Söhne des Dschihads“, will Amerika mit einem Computer-Virus flächendeckend in die Knie zwingen. Und Duncan droht die Amtsenthebung. Das zerstörerische Dings namens „Dark Ages“ (finsteres Mittelalter) ist von einer attraktiven Separatistin entwickelt worden, deren Beschreibung aus öligen Bildunterschriften der Praline stammen könnte: „strammer, agiler Körper“ und ein „unersättlicher Appetit auf Erforschung in der Welt des Cyberkriegs und des Schlafzimmers“.

Die interessantesten Charaktere des Buches (neben der Virus-Fachfrau, der Vize-Präsidentin, der Direktorin des FBI, Duncans Leibärztin und einer klassische Musik liebenden Auftragskillerin namens „Bach“, die ihr Gewehr „Anna Magdalena“ nennt) sind weiblich und dominant. Was die zuweilen schablonenhaft geratenen Alt-Männer-Dialoge und Sinnsprüche in den für spätere Verfilmung (der „Homeland“-Sender Showtime hat die Rechte gekauft) erfundenen Jagd-Szenen im Auto und im Helikopter nicht aufwiegt.