Berlusconi nach Freispruch: Zurück in die Politik

Die Anschuldigungen gegen den heute 78-jährigen Silvio Berlusconi seien "komplett erwiesen", sagte Ankläger Eduardo Scardaccione am Dienstag vor dem italienischen Höchstgericht, dem Kassationsgerichtshof in Rom. Doch die Höchstrichter sahen das zuletzt doch anders. Nachdem die Verhandlungen bis spätnachts gelaufen waren wurde Italiens Ex-Premier in letzter Instanz freigesprochen. Dem damaligen Ministerpräsidenten waren Sex mit Minderjährigen bei den Bunga-Bunga-Partys in seiner Villa und Amtsmissbrauch vorgeworfen worden.