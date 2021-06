Bald zwei Päpste im Vatikan

Der frühere Papst Benedikt XVI. kehrt am Donnerstag in den Vatikan zurück. Der emeritierte Papst werde gegen 17 Uhr im Vatikan eintreffen, berichtete Vatikansprecher Federico Lombardi am Dienstag. Benedikt XVI., der nach seinem Rücktritt Ende Februar bisher völlig zurückgezogen in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo in der Nähe von Rom lebt, werde mit dem Hubschrauber in den Vatikan zurückfliegen.