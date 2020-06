Ist Attentäter Vorläufer eines Mega-Anschlags?

Und wieder ein französischer Terrorist“, titelte das Massenblatt „Parisien“ nach der Festnahme von Mehdi Nemmouche, dem mutmaßlichen Schützen, der am 24. Mai 2014 im jüdischen Museum von Brüssel drei Personen getötet und eine schwer verletzt hatte. Frankreichs Öffentlichkeit beschäftigt sich jetzt prioritär mit zwei Fragen: Machen die französischen Gefängnisse aus jungen kriminellen Vorstädtern islamistische Terroristen? Und besteht die „reale Gefahr eines europäischen 11. Septembers“, also eines Mega-Anschlags, wie der französische Al-Kaida-Spezialist Jean-Pierre Filiu in einem Interview mit dem Pariser Blatt „Liberation“ mutmaßt?

Nemmouche war am Freitag in einem aus Amsterdam und Brüssel kommenden Linien-Bus in Marseille eher zufällig Zollfahndern, die nach Drogen suchten, in die Hände gefallen. In seinem Gepäck hatte Nemmouche die Waffen und die Kappe, die auch bei dem Attentäter von Brüssel gesichtet wurden. Dazu ein weißes Tuch mit den Initialen der Dschihadisten-Gruppe ISIS (Islamischer Staat im Irak und in Syrien) und eine Kamera mit einem kurzen Bekennerstreifen zu dem Anschlag von Brüssel.