Vater: „Stephan wäre nicht gefahren“

Hätte es für dieses Gebiet eine Reisewarnung gegeben, wäre der Stephan dort sicher nicht hingefahren“, sagt Josef F., Vater des am Sonntag bei einer Schlauchboottour am Blauen Nil in Äthiopien ermordeten Werkzeugmachers aus Schalchen (OÖ). Er kann nicht verstehen, warum sein Sohn sterben musste. „Der Stephan war kein Mensch, der sinnlos ein Risiko eingeht – er hat sich auf diese Reise gut vorbereitet und mit einem Freund wochenlang dafür trainiert.“ Die Todesnachricht ereilte die Familie in der Nacht zum Montag. Für Stephans Brüder Andreas, Christoph und Bernhard sowie die Eltern Josef und Anna ein Schock: „Wir wissen noch nicht, wie wir damit fertig werden.“

Der Vater des 28-jährigen Roman H., der den Raubüberfall unverletzt überstanden hat, konnte mit seinem Sohn am Montag bereits telefonieren. „Es geht ihm jetzt den Umständen entsprechend gut – ich hoffe, dass er am Mittwoch heimkommt.“ Im Gegensatz zu Stephan F. sei sein Sohn jemand, der das Abenteuer sucht. „Er ist viel in fremden Ländern unterwegs und war schon in Australien und Kambodscha.“ Mit der Familie des Getöteten hat er großes Mitgefühl: „Die tun mir alle sehr leid.“